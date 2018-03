Zorgen CDA over toezicht op Eindhoven

EINDHOVEN - CDA Brabant is bezorgd over de financiële huishouding van de gemeente Eindhoven en het toezicht daarop. De partij stelt er daarom vragen over aan Gedeputeerde Staten.

Is het provinciebestuur niet wat te coulant bij het beoordelen van de financiële huishouding van het gemeentebestuur van Eindhoven? Dat vraagt de CDA-fractie in de provinciale staten van Noord-Brabant aan gedeputeerde staten.

Aanleiding voor die vragen zijn nieuwe berichten over de wankele financiële positie van Eindhoven sinds het provinciebestuur Eindhoven onder verscherpt financieel toezicht stelde, enkele weken geleden. Dat toezicht werd ingesteld omdat het provinciebestuur bezorgd is over de Eindhovense financiën.

Eindhoven heeft namelijk te kampen met fors teruglopende reserves. Het bedrag dat op het gemeentelijke spaarbankboekje staat is met een saldo van 46 miljoen maar liefst 35 miljoen euro lager dan de ondergrens die de gemeenteraad heeft bepaald. Daarnaast is er voor het derde jaar op rij sprake van een overschrijding van het budget voor zorg en welzijn, in de gemeentelijke afdeling sociaal domein, van vele tientallen miljoenen euro's per jaar.

Over beide punten is het provinciebestuur kritisch. Van Gedeputeerde Staten mag Eindhoven daarom niet nog verder interen op de reserves. Bovendien moet de stad serieus werk maken van het ombuigen van het tekort op het sociaal domein. De huidige plannen bieden daarvoor volgens GS nog niet voldoende zekerheid.

In de brief aan GS wijst de oppositiepartij CDA er op dat er sprake is van twee belangrijke ontwikkelingen in Eindhoven. Zo heeft het provinciebestuur besloten dat Nuenen op termijn moet fuseren met Eindhoven. De vraag is wat voor gevolgen dat heeft voor de financiële huishouding van beide gemeenten en voor het toezicht van provinciebestuur op beide gemeenten. Moet dat met het oog op de fusie niet nog scherper worden, zo vragen de christen-democraten zich af.

Daarnaast heeft Eindhoven Brainport aan het kabinet om een investeringsimpuls gevraagd van 170 miljoen euro, ter versterking van het voorzieningenniveau in de stad. Zelf stelt Brainport daar een investeringsbedrag van 200 miljoen euro tegenover, een bedrag dat bijeengebracht wordt door overheid, onderwijs en bedrijfsleven.