Zorgen en zingen op Alzheimer-middag in Eindhoven

EINDHOVEN - Zo'n 150 mensen waren woensdag in het Muziekgebouw in Eindhoven vanwege Wereld Alzheimer Dag, op een middag van zorgen en zingen.

Het is altijd even aftasten, op bijeenkomsten voor mensen met dementie. Vaak is niet meteen te zien wie door de ziekte is getroffen. Dikwijls komen echtparen op leeftijd samen naar een dergelijk treffen. Wie van de twee is dan ziek?

Verbergen

,,Mensen met beginnende dementie weten het vaak goed te verbergen", zegt Henk van Tilborg uit Best, woensdagmiddag in het Muziekgebouw. Hij is voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost-Brabant en verloor het afgelopen jaar zijn vrouw aan de ziekte. ,,Ik schrik ervan dat ook de familie dementie vaak ontkent als die nog in de beginfase is", vertelt Van Tilborg. ,,Ik geef altijd het advies om vader of moeder eens een paar dagen mee uit te nemen. Dan lukt het vaak niet meer om net te doen alsof er niks aan de hand is.”

Giften

Een andere kwestie die de voorzitter zorgen baart is het aantal giften dat Alzheimer Nederland krijgt. ,,Op het lijstje van 25 goede doelen in Nederland, staan wij wat dat betreft op de 23ste plaats”, geeft hij aan. Van Tilborg is daarnaast ongerust over het toenemend beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan. ,,Nederland krijgt steeds meer ouderen, hun kinderen wonen vaak niet in de buurt. De overheid zegt dat mantelzorg uit de omgeving moet komen, maar vaak kunnen werkende kinderen dat er niet bij hebben.”

Quote Honderd­vijf­tig minuten bewegen per week is de algemene norm. Het kan dementie niet stoppen, maar wel vertragen. José Schouten, Docente bewegingsleer

Om de zorgen even opzij te zetten was in de grote zaal van het Muziekgebouw een optreden en gaf docente bewegingsleer José Schouten er tips voor zittende spieroefeningen. ,,Honderdvijftig minuten bewegen per week is de algemene norm. Het kan dementie niet stoppen, maar wel vertragen”, vertelde ze. Waarna ze oefeningen voordeed en het publiek vrolijk nadeed.

Doen alsof je piano speelt om de vingers soepel te maken. De voorvoet omhoog en daarna de hak - ,,doe maar alsof je achter een ouderwetse trapnaaimachine zit.” Of heel rustig de handen in de lucht, ,,en dan appels plukken.”

Deze middag, toevallig op de dag waarop Eindhoven de bevrijding viert, heeft zangduo Golden Oldies het repertoire wat aangepast. Liedjes van Vera Lynn - de Britse zangeres die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog vaak optrad voor Britse militairen - kwamen voorbij. En ‘Sentimental Journey’ van Doris Day.

Diepe indruk

Op de eerste rij in de zaal zaten zeventien mensen met beginnende dementie, ze wonen allemaal gewoon thuis. Maar onder begeleiding van medewerkers van zorginstelling Archipel vullen ze een gedeelte van hun dagen in, en waren ze nu hier. Voordat de optredens begonnen, hadden ze het over vroeger. Vanzelf kwam het gesprek dus op de oorlog.