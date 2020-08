Zorgen GroenLinks Eindhoven om data scanauto

GroenLinks in Eindhoven is zeer bezorgd over mogelijk misbruik van gegevens die verzameld worden door de scanauto die het stadsbestuur wil gaan inzetten om foutparkeerders op te sporen. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van raadslid Eva de Bruijn aan het college van B en W.

Namens GroenLinks dringt De Bruijn er bij het stadsbestuur op aan om maatregelen te nemen die er voor moeten zorgen dat misbruik van die data kan worden voorkomen. Verder wil GroenLinks garanties dat de verzamelde data van foutparkeerders ook niet gebruikt worden om hun gedrag in kaart te brengen.

Pakkans

De scanauto moet vanaf eind dit jaar gaan rondrijden, kondigde het college van Burgemeester en Wethouders begin juli aan. Doel is de pakkans van foutparkeerders te vergroten en de werkdruk voor de gemeentelijke boa's te verminderen. Bijkomend voordeel: de te verwachten extra opbrengst aan boetes is 3,25 miljoen euro per jaar.

Uit de data die de scanauto straks gaat verzamelen, kan volgens Eva de Bruijn ook worden opgemaakt wanneer en hoe laat iemand - bijvoorbeeld - bij een hotel of een dokter heeft geparkeerd. ,,We vinden het beschermen van de privacy en data van de Eindhovenaren heel belangrijk", aldus het raadslid. ,Daarom vinden we het ook noodzakelijk dat de werkwijze die wordt gehanteerd bij het inzetten van de scanauto wordt voorzien van een gegevensbeschermingstoets.”

Graffiti

Ook mogen de data van de scanauto niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. ,,Denk bijvoorbeeld aan het traceren van verwarde personen, controleren of mensen samenwonen of het signaleren van graffiti. Voor elk van deze doelen zijn hele andere ethische afwegingen en richtlijnen van toepassing", houdt GroenLinks het stadsbestuur voor.

Mede met het oog daarop wil GroenLinks een discussie over ethische vraagstukken bij het mogelijk inzetten van deze auto voor andere doeleinden.

Overigens kondigde de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers net voor de vakantie al aan dat er een gemeentelijke commissie komt die het stadsbestuur moet gaan voorzien van ethische adviezen op digitaal gebied.

Behalve dat GroenLinks bezorgd is voor het scanauto-plan trapte de partij eerder ook al op de rem in een discussie over het vervangen van de papieren stadspas door een digitale stadspass. Ook in dat debat wees de partij op de gevaren voor de privacy en mogelijke datalekken.