Zorgen GroenLinks over Eindhoven Airport

De partij is geschrokken van het onderzoek van Mobilisation for the Environment (MOB) naar Schiphol en andere luchthavens in Nederland, waaruit zou blijken dat die hun vergunningen niet op orde hebben. GroenLinks wijst op informatie van Een Vandaag dat dit juist voor Eindhoven grote gevolgen heeft.

‘De exceptionele groei in Eindhoven van 11.000 vluchten in 2014 tot 37.000 in 2018 wordt in het artikel van Een Vandaag genoemd', schrijft GroenLinks-raadslid Samir Toub aan het college. ‘Er ligt nu ook een handhavingsverzoek van het MOB. GroenLinks schrikt van dit zorgwekkende verhaal en de onderzoeksresultaten. We weten dat er in Eindhoven allerlei stappen gezet worden met Eindhoven Airport rondom de proefcasus. Desondanks voelen we ons genoodzaakt om vragen te stellen.’