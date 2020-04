Zorgen horeca worden alleen maar groter ‘De gemeente moet het voortouw nemen en belastingen kwijtschelden’

Bij Puur Veldhoven is nieuwe uitbater van herberg Prehisto­risch Dorp Eindhoven

19:34 EINDNOVEN - Bij Puur, het Veldhovense horecabedrijf, is de nieuwe beheerder van Herberg Den Bonten Os in het Prehistorisch Dorp. Mede-eigenaar Henk Wessels en zijn zoon Robin staan te trappelen om open te gaan, maar dat moet natuurlijk nog even wachten in verband met de corona-crisis.