Zorgen in Acht en Achtse Barrier over snelbusbaan

De derde lijn voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is een snelbusbaan tussen het busstation Woensel XL en Eindhoven Airport. De planning is dat volgend jaar gestart wordt met aanpassingen op de Marathonloop. De busbaan komt op de noordelijke rijbaan, aan de kant van de Achtse Barrier. Het autoverkeer gaat in twee richtingen rijden op de banen aan de kant van de sportvelden. De kruispunten blijven zoveel mogelijk gelijk.

Bewonersorganisaties van de Achtse Barrier en Acht zijn als laatste geïnformeerd over de ontwerpen. De illusie dat ze de lijn tegen kunnen houden, hebben de bewoners niet, maar ze willen wel meedenken en meepraten. Pijnpunten in het plan zijn; dichtslibben wegen in de wijk, sluipverkeer, filevorming, drukke fietspaden en de bushalte op de Anthony Fokkerweg.

,,Het HOV-team staat open voor communicatie, maar hoe verder het traject gevorderd is, hoe moeilijker het is om dingen te veranderen”, zegt Hans Welschen, bewoner Achtse Barrier. ,,Het feit dat de HOV-lijn er komt, is een politiek besluit. Het traject veranderen kan niet meer. Over een aantal punten, die bespreekbaar zijn, ben ik nog in gesprek.”

Dichtslibben

Bewoner Martin van de Goor is bezorgd over de situatie op de Montpellierlaan, een ontsluitingsweg richting Marathonloop. De weg gaat van tweemaal twee rijbanen naar tweemaal één rijbaan. Bij het kruispunt, de wijk uit, blijft de weg uitgesplitst voor links- en rechtsaf. ,,Nu staat het verkeer daar al vaak stil in de spitsuren. Bij één strook zal het dicht gaan slibben op de Fransebaan (rondweg in de wijk).”

Bewoner Harry Lassche verwacht veel sluipverkeer, omdat verkeer vanaf de Anthony Fokkerweg en Best niet meer gaat rijden via de Marathonloop vanwege de trechtervorming van tweebaans naar eenbaans. ,,De calculerende automobilist gaat een route door de wijk zoeken naar de achterliggende wijken en Ekkersrijt. Het verkeer gaat, bij filevorming op de Marathonloop, ook door Acht een weg zoeken naar de Achtse Barrier. De wegen zijn niet ingericht om een toename van het verkeer te verwerken met alle negatieve consequenties voor de veiligheid en leefbaarheid van de omwonenden.”

Het HOV-team neemt in de besluitvorming de verkeerssituatie bij de Hockeyclub Eindhoven nog mee. Welschen: ,,Auto’s die linksaf moeten slaan naar de hockeyclub zorgen voor stilstaand verkeer. Auto’s gaan inhalen op de tegenliggende baan. Dit kan gevaarlijk zijn.”

Fietspaden

Op de Anthony Fokkerweg wordt het tankstation verplaatst naar de overkant van de Cor Gehrelslaan. De busbaan gaat via de route van het fietspad aan de kant van Acht en vervalt. ,,Het gevolg is meer fietsverkeer door het dorp richting de industrieterreinen aan de noordkant. De fietspaden worden veel gebruikt door voetgangers. Dit is om ongelukken vragen”, zegt dorpsraadslid Gerard Smelt uit Acht.

Andere zorgen zijn de doorstroming en de bushalte op de Fokkerweg. Het is niet de bedoeling dat de Airportshuttle gaat stoppen op de halte, maar verandert dit in de toekomst, dan worden maatregelen genomen om parkeren in het dorp van vakantiegangers voor Eindhoven Airport tegen te gaan. De halte bij de Cor Gehrelslaan is bedoeld om andere buslijnen de mogelijkheid te geven de busbaan te gebruiken, inclusief de haltes.

De gemeenteraad neemt voor de zomer een besluit over de uitvoering van HOV3. Zie: eindhoven.nl/hov3