Zorgen om groeiende kloof in Brainportregio

Hij kiest zijn woorden met zorg, Otto Raspe. Waar nodig brengt het 45-jarige hoofd onderzoek van de Rabobank onmiddellijk de nuance aan. Maar de boodschap die spreekt uit zijn onderzoek naar de welvaartsontwikkeling in Brainport Eindhoven blijft niettemin zeer verontrustend. Want als overheid, bedrijfsleven en onderwijs niets doen, dan wordt de kloof tussen hoogopgeleide, welvarende Eindhovenaren en hun laaggeschoolde, weinig draagkrachtige stadsgenoten steeds groter.

En de gevolgen daarvan kunnen funest zijn: dan verliest Eindhoven zijn aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor expats. Daardoor wordt het voor bedrijven als ASML, Philips en NXP moeilijker om de knappe koppen (uit het buitenland) aan te trekken die zorgen voor de innovatie bij deze top-technologische bedrijven. Zonder die innovatie verliezen deze bedrijven hun huidige rol in de eredivisie van de wereldeconomie. En dat heeft dan weer grote impact op de regionale economie, op de werkgelegenheid en de welvaart in Zuidoost-Brabant.

Wat moet er gebeuren om die ontwikkeling tegen te gaan, om het tij te keren?

Otto Raspe: ,,Het unieke van Brainport is de intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs. Die samenwerking kom je wereldwijd in geen enkele regio tegen, echt. Die samenwerking heeft Brainport de huidige bloei gebracht. Het lijkt me dan ook niet meer dan logisch dat die drie partners ook de samenwerking aangaan om met elkaar de problemen het hoofd te bieden die zich nu voortdoen als gevolg van de economische ontwikkeling de afgelopen twee decennia.”

Maar waar moeten we dan concreet aan denken?

,,Heel belangrijk is het om er voor te zorgen dat de grote groep Eindhovenaren die nu aan de kant staat weer aan het werk komt. Daarvoor is het nodig dat beter inzicht komt in waarom zij niet aan de slag kunnen. Vervolgens zal er ook het nodige gedaan moeten worden aan scholing. En dat laatste geldt natuurlijk ook voor mensen die wel werken. Want werken aan kennis en competenties is de motor achter de technische innovatie die zo typerend is voor deze regio. Daarnaast is er veel aandacht nodig voor de woningmarkt, voor het vestigingsklimaat en voor de voorzieningen. Eindhoven is nu te weinig stad voor de economie die het heeft.”

De boodschap van Brainport is steeds geweest dat één expat die erbij komt in Eindhoven zorgt voor voor zeven nieuwe werkplekken?