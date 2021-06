Zorgen om opladen elektrische auto? Niet als het aan VDL en Lightyear ligt; ‘Iedereen moet zich duurzaam kunnen verplaatsen’

Eindhoven sluit crisisjaar 2020 af met overschot van 43,4 miljoen euro

3 juni EINDHOVEN - Coronajaar 2020 is door de gemeente Eindhoven afgesloten met een uitzonderlijk miljoenenoverschot. Met 43,4 miljoen euro is de meevaller nog veel groter dan in het najaar werd verwacht. Zelfs aan zorg is minder geld uitgegeven dan rekening mee werd gehouden.