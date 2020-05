Zorgen om sport en cultuur in Eindhoven

Terraste­gel­die­ven slaan meerdere keren toe bij vakantie­huis­je Eindhoven­se

16:38 KAMPERLAND - Het was even slikken toen Wendy Panken maandagochtend hoorde dat een deel van haar net gelegde terrastegels gestolen waren. Zo'n vijftig betontegels waren met de hand uitgestoken. Maar donderdag kreeg ze wéér een telefoontje: Ook de rest is gestolen.