Zorgen over afvaldumpingen, veel meer meldingen in Helmond en Eindhoven

Omzet NXP duikt dit kwartaal onder de 2 miljard dollar

9:17 EINDHOVEN - De omzet van chipfabrikant NXP in Eindhoven daalde in het eerste kwartaal zoals begin deze maand werd voorspeld naar 2,02 miljard dollar, 3 procent lager dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Maar het dieptepunt is nog niet bereikt, zo blijkt uit de vooruitzichten in het dinsdagochtend gepubliceerde kwartaalbericht.