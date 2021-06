Zorgen over feestvierende jongeren die corona meenemen, Anne was in Mallorca en laat zich meteen testen

Wie heeft het nieuwe Eindhoven-lied geschreven? Woensdag­avond is de bekendma­king van The Sound of Eindhoven

16 juni EINDHOVEN – Acht finalisten strijden woensdagavond in de Effenaar om het predikaat ‘the Sound of Eindhoven’. Uit meer dan 100 inzendingen kozen vakjury en publiek elk een top-5. Woensdagavond is de apotheose van de verkiezing.