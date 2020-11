Zorgen over meerdere commerciële teststraten in de regio

Ondanks keiharde beloften toch weer daklozen in Sociaal Pension Bouten­slaan

24 november EINDHOVEN - Tegen alle afspraken in komen er toch weer 26 daklozen in het Sociaal Pension aan de Boutenslaan in Eindhoven. Toen er begin 2018 werd ingestemd met de bouw van een nieuw Labrehuis, kregen de gemeenteraad en omwonenden nog de keiharde belofte dat er in het naastgelegen Sociaal Pension geen nieuwe opvang kwam.