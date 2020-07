Zorgen over toekomstig designmuseum in Eindhoven

Hoogwerker en bestelbus uitgebrand aan de Koppele in Eindhoven

6:24 EINDHOVEN - Een hoogwerker van aannemersbedrijf Caspar de Haan is in de nacht van woensdag op donderdag rond 0.45 uur in brand gevlogen op een parkeerterreintje naast een flat aan de koppele in Eindhoven. Naast de hoogwerker stond een bestelbusje van VDL, dat ook dat busje in brand kwam te staan.