Zorgen raad Eindhoven: strengere milieuzone onbetaalbaar voor kleine ondernemer en lage inkomens

Bijna raadsbreed waren er in de raad zorgen over de snelheid waarmee vervuilende diesels geweerd worden uit het gebied binnen de Ring. Vooral VVD, CDA, SP, LPF, 50Plus, Christenunie en Leefbaar Eindhoven waren fel. Zij vrezen dat bewoners van het gebied en kleine ondernemers niet genoeg tijd en geld hebben om hun oudere (vracht)auto in te ruilen voor een schoner exemplaar. Ook zijn ze bang dat bezoekers de stad gaan mijden.

De eerste maatregelen gaan al per 1 januari 2021 in. Dan mogen dieselvrachtwagens en bestelbussen uit categorie 4 niet meer binnen de hele Ring komen; al jaren geldt de milieuzone alleen ten zuiden van het spoor. Vanaf 1 mei wordt er daadwerkelijk gehandhaafd. Al wordt er voorlopig slechts een halve boa voor ingezet. Later wordt mogelijk ook de scanauto daarvoor uitgerust.

Pas vanaf 2025 gaan er strengere regels voor personenauto's en bestelbussen op diesel gelden en mogen alleen nog helemaal schone (elektrische) vrachtwagens en bussen de milieuzone in. In 2030 mag dan geen enkel voertuig dat CO2 uitstoot meer in de stad komen. In 2022 wordt gekeken of alle doelstellingen wel haalbaar zijn.

Ook werkgeversorganisatie VNO/NCW heeft gevraagd om meer tijd voor ondernemers om over te schakelen, ook omdat er nog geen betaalbare schone auto's zijn.

Maatwerk mogelijk met ontheffingen

Wethouder Monique List benadrukte dat ze in 2022 nog nadrukkelijk wil kijken wat ‘reëel, redelijk en haalbaar’ is. Eventueel kan dan beslist worden of specifieke maatregelen later of juist eerder ingevoerd worden. Daarbij worden ook allerlei belangengroepen betrokken. Ze wil bovendien maatwerk leveren door ontheffingen te verlenen voor individuen of groepen.

Vervuilende bromfietsers en scooters worden pas in 2030 uit de stad geweerd. GroenLinks wilde weten of dat niet eerder kan. Mogelijk dat die vraag ook in 2022 aan bod komt. Inmiddels wordt er wel een alternatief onderzocht: het weren van de vervuilers van het fietspad, zoals dat ook in Amsterdam is gedaan. Begin volgend jaar verwacht List de uitkomst.

Uiteindelijk wist List de gemoederen te sussen. Alleen LPF blijft mordicus tegen. De rest komt dinsdag bij de behandeling met een motie over de betaalbaarheid van de maatregelen.