Zorginstellingen nog steeds in crisis: ‘We hebben een structureel personeelstekort’

Zowel in de gehandicapten- als ouderenzorg namen de bezettingsproblemen de afgelopen weken nog verder toe. Dagbesteding is afgeschaald, kantoorpersoneel en vrijwilligers springen bij. Soms kan zorg even helemaal niet meer geboden worden. Het is op het moment als ‘het lopen van een marathon’, zegt Wilbert de Groot van ORO, zorgaanbieder in Helmond en de Peel. Het loslaten van de maatregelen, carnaval en de skivakantie zijn de meest gehoorde oorzaken. Dat klopt maar gedeeltelijk, stelt Marion van Zoom. Ze is voorzitter van het regionale platform voor thuiszorg en verpleeghuiszorg (VVT), en tevens bestuurder van Zorg in Oktober. ,,Dit is een maatschappelijk probleem. Het is niet alleen een hoog ziekteverzuim, we hebben in de zorg ook een structureel personeelstekort.”