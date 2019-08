Zorgwekkende stofjes zorgen voor rem op bouwprojecten, vreest sector in regio Eindhoven/Helmond

PFOS? Het is een stof die al sinds de jaren zeventig in de industrie wordt gebruikt. GenX en PFOA zijn andere soorten van deze brandwerende en bijna onverwoestbare per- en polyfluoralkyl-stoffen (PFAS). Ze worden bijvoorbeeld in textiel, maar ook in verf, blusschuim en teflon gebruikt. Nu wordt steeds meer duidelijk dat deze vervuilende stof in de natuur terechtkomt. Vooral in grond en water. PFAS wordt gezien als ‘zeer zorgwekkende stof’, al zijn de schadelijke effecten ervan nog onduidelijk.