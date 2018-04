Zorgwinsten Eindhovense bedrijven niet door fraude

Enkele maanden eerder werd bekend dat enorme winsten, van dertig tot vijftig procent, werden gemaakt op zorg die door de gemeente Eindhoven wordt vergoed. Slechts in één geval zijn er aanwijzingen dat een zorgbedrijf fraude heeft gepleegd, blijkt nu.

Juridisch

Bij dit bedrijf is er 'het vermoeden van onrechtmatig handelen', aldus de woordvoerder van Richters. ,,Tegen dit bedrijf loopt nu een juridisch onderzoek." Twee andere zorgaanbieders gaan de gemeente geld terugbetalen. ,,Niet omdat ze schuld bekennen of moedwillig te veel in rekening brachten, maar alleen omdat ze de gemeente tegemoet willen komen." Een vierde bedrijf is een eigen 'intern onderzoek' gestart. Namen van de betrokken zorgbedrijven wil de gemeente niet geven. ,,We willen dit soort zaken in vertrouwen met hen bespreken."

In Eindhoven actieve zorgaanbieders trokken vorig jaar bij de gemeente aan de bel over de winsten. Ze stelden vast dat voor miljoenen euro's aan zorggeld weglekte. Intern gemeentelijk onderzoek wees daarop uit dat inderdaad grote vraagtekens rezen bij de verhouding tussen omzet en winst bij die zorgverleners. Het ging om bedrijven in met name beschermd wonen, die zware zorg declareerden terwijl ze lichte zorg leverden.

Niet moedwillig

In verreweg de meeste gevallen hebben zorgaanbieders niet moedwillig dingen fout gedaan, stelt de gemeente. In plaats daarvan bleek voor hen onduidelijk hoe de gemeente bepaalde zaken bij het contracteren van zorg bedoeld had. Of ze interpreteerden dingen op een andere manier dan de gemeente.

,,Het kan niet zo zijn dat bedrijven zich verrijken met geld dat bedoeld is voor zorg en voor zorgcliënten", klonk het in juni in de raad, nadat het ED hierover had gepubliceerd. Maar het kon en mocht - tot voor kort - dus wel.

Het gemeentebestuur hield er afgelopen zomer al rekening mee dat de fout niet bij de zorgaanbieders lag. Dat betekent niet dat de gemeente Eindhoven niets kan doen. ,,We hebben veel geleerd", aldus Richters' woordvoerster. ,,Afspraken worden beter vastgelegd, zorgcontracten moeten minder ruimte geven voor eigen interpretatie. De gemeente heeft nu ook contractmanagers die contact houden met de zorgaanbieders."