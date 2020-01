Zoveelste rechtszaak over huishoudelijke hulp; Someren overtuigd van eigen gelijk

Geen covers, alleen zelf geschreven liedjes op festival Winterfest in Eindhoven

20:00 EINDHOVEN - Bands en singer-songwriters met zelf geschreven liedjes presenteren zich zaterdag 25 januari tijdens festival Winterfest in Eindhoven. Het evenement is een initiatief van de Eindhovense rockband The Seasons en vindt plaats in PopEi (Klokgebouw 300).