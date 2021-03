Zuidoost-Brabant kleurt opnieuw VVD-blauw

Genoeg animo om te stemmen in Tivoli: ‘Ze zullen denken: Laat mij maar wegblijven van die drukte woensdag’

15 maart EINDHOVEN - Slechts vijf stemmen per envelop waren er maandag binnengekomen bij de twee stemlokalen in sporthal Tivoli in Eindhoven. Daarentegen was er grote belangstelling om te komen stemmen en dat betrof niet alleen de 70-plussers. ,,Ze zullen gedacht hebben: Laat mij maar wegblijven van die drukte woensdag”, aldus Niki Valks.