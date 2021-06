Zuidoost-Brabant koploper in banengroei

Kartrekker is de sterke industrie in Zuidoost-Brabant. Mede dankzij die sector komen er over dit jaar 1700 banen bij (+0,5 %) in de regio Eindhoven, in Helmond/De Peel gaat het om zo’n 400 banen voor werknemers bij (stijging van 0,3%). Daarmee nadert de regio Zuidoost-Brabant bijna het niveau van voor de corona crisis. Landelijk is het beeld minder gunstig en wordt voor dit jaar nog uitgegaan van een lichte krimp (-0,2%) van het aantal banen.