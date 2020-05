Zuidoost-Brabant markeert weg naar schone energie met eerste versie ‘Regionale Energiestrategie’

De 21 gemeenten in de regio Eindhoven willen in 2030 twee terrawattuur (TWh) aan grootschalige, duurzame elektriciteit opwekken, vooral via zonnepanelen en windmolens. Twee TWh is twee miljard kilowattuur en vergelijkbaar met het gemiddeld verbruik van ruim 700.000 huishoudens. Het is een realistisch doel, zegt Frans Kuppens, wethouder in Cranendonck en ‘kartrekker’ namens de Metropool Regio Eindhoven (MRE). ,,Voor deze regio, met zoveel diversiteit, is dit een haalbare ambitie. Zonder overmatige overlast, mét voldoende draagvlak.”