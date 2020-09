Zuidoost-Brabant met Wennink en Letschert sterk vertegenwoordigd in commissie voor Nationaal Groeifonds

Serdar Gözübüyük leidt competitie-ouverture van PSV bij FC Groningen

7 september Serdar Gözübüyük is zondag tijdens FC Groningen-PSV de scheidsrechter van dienst. Dat heeft de KNVB maandag bekendgemaakt. De ervaren arbiter leidde ook het laatste duel van PSV tot nu toe in de eredivisie, dat eveneens in Groningen werd afgewerkt.