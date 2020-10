Zuidoost-Brabant slaat adviezen over mondmaskers in de wind

Vanaf 18.00 uur advies om mondkapje te dragen in winkels: zo gebruik je ze goed (en dit zijn de leukste)

29 september Als vanaf 18.00 uur dinsdagavond de nieuwe coronaregels ingaan, geldt in heel Zuidoost-Brabant het dringende advies om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimte. Winkels kunnen je verplichten er een op te zetten. Tot nu toe hadden alleen ov-reizigers een mondkapje nodig, maar de kans is groot dat grote groepen mensen nu mondkapjes aanschaffen. Waar moet je op letten bij het kopen? En als het even kan mag hij er ook een beetje leuk uitzien.