Zuidoost-Brabant vol aan de bak met opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Vijf vrachtwa­gen­chauf­feurs illegaal aan het werk bij transport­be­drij­ven in Nuenen, Eindhoven en Bulgarije

EINDHOVEN / NUENEN - Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie bleken zeker vijf vrachtwagenchauffeurs illegaal aan het werk te zijn in Nederland voor transportbedrijven uit Nuenen, Eindhoven en Bulgarije. De chauffeurs sliepen in de cabine van de vrachtwagen of in de garage van het transportbedrijf en dat is verboden.

12 april