Zuidoost-Brabant werkt nog steeds veel vanuit huis: vrijwel geen dagelijkse files

In oktober was het op veel plekken lekker doorrijden voor de Brabantse automobilist. De reden: er was 20 procent minder verkeer dan een jaar eerder op wegen van Rijkswaterstaat (RWS). ,,Het gevolg is dat er in oktober driekwart minder vertraging was”, laat een woordvoerder van RWS weten. ,,De dagelijkse files zijn vrijwel weg. De vertraging is nu vooral het gevolg van incidenten.”