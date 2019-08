Zuidoost-Brabant werpt extra middelen in strijd tegen jeukrups

EINDHOVEN/HELMOND - Nog nooit was de overlast van de eikenprocessierups zo groot als dit jaar. Veel gemeenten in de regio willen volgend jaar (ook) andere, meer natuurlijke bestrijdingsmiddelen inzetten.

Wandelen en fietsen in de natuur bleef dit voorjaar op veel plaatsen in de regio niet zonder gevolgen: rode bultjes en jeuk. In het gevecht tegen de jeukende brandharen moesten gemeenten veel meer kosten maken dan in voorgaande jaren, blijkt uit een inventarisatie van het ED. Ook zijn er al lessen getrokken. Waar veel gemeenten dit jaar bij de bestrijding van de eikenprocessierups nog naar de geijkte middelen grepen - spuiten met biologisch gif en het wegzuigen van nesten - willen ze volgend jaar extra, natuurlijke wapens in de strijd werpen.

Koolmezen

Bijvoorbeeld het inzetten van koolmezen die de jonge rupsjes uit hun nesten vissen nog voordat de jeukende brandharen tot ontwikkeling zijn gekomen. Onder meer in Laarbeek werden dit jaar al nestkasten uitgezet, een kleine tweehonderd in totaal. Het Laarbeekse offensief is inmiddels uitgebreid met zogeheten feromoonvallen: valletjes die gevuld zijn met een vrouwelijke lokstof die mannetjesvlinders aantrekt. Someren heeft een proef aangekondigd met een speciaal mengsel van bloembollen die insecten aantrekken die de rups vijandig gezind zijn.

Ook Best plaatste - in drie lanen in het buitengebied - nestkastjes voor mezen. Volgend jaar wil de gemeente de bestrijding intensiveren, met extra kasten voor mezen én vleermuizen maar ook door meer te spuiten met XenTari. Ook de gemeente Nuenen volgend jaar meer natuurlijke vijanden in te gaan zetten: insecten, parasitaire nematoden (aaltjes) en/of gaasvlieglarven.

Gemeenten zijn nu nog helemaal zelf verantwoordelijk voor de jacht op de jeukrups. Meerdere gemeenten in Zuidoost-Brabant geven aan de strijd gecoördineerd samen met andere gemeenten of in provinciaal verband te willen voeren. Helmond bepleit een regionale aanpak. ‘De bestrijding houdt niet op bij de gemeentegrenzen’, redeneert het college van B en W.

Fikse kosten

Het gebruik van dit biologisch gif en het wegzuigen van rupsennesten heeft veel gemeenten dit jaar met fikse onvoorziene kosten opgezadeld. Eindhoven was 200.000 euro kwijt, tachtig mille meer dan in 2018. Een flinke greep in de gemeentekas deed ook Eersel: met een uitgave van 150.000 euro was de gemeente vijf keer zo duur uit als vorig jaar.