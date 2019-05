Zuidoost-Brabant wil heffing voor vrachtwagens ook op provinciale wegen

EINDHOVEN - Als in 2023 de heffing voor vrachtverkeer op snelwegen wordt ingevoerd, zou het zomaar eens kunnen gebeuren dat truckers gaan uitwijken naar provinciale en gemeentelijke wegen in de regio.

Om ongewenst sluipverkeer te voorkomen, stellen de gemeenten in Zuidoost-Brabant voor om de vrachtwagenheffing ook toe te passen op een aantal provinciale wegen. De 21 portefeuillehouders van de Metropoolregio Eindhoven vinden dat in elk geval de N279 tussen Veghel en Asten daarbij moet horen, evenals de N2, onderdeel van de Randweg Eindhoven. Vooral op deze wegen wordt een aanzuigende werking verwacht van het vrachtverkeer.

Het pleidooi van de regio wordt ondersteund door de provincie. Deze wil zelfs dat de heffing voor alle provinciale wegen gaat gelden. ,,We studeren er nu op en hakken voor de zomer de knoop door”, aldus een woordvoerder.

Tegen die tijd neemt minister Cora van Nieuwenhuizen, na overleg met gemeenten en provincies, een besluit voor welke wegen van het ‘onderliggend net’ de regeling gaat gelden. In het najaar, als de regio’s opnieuw met haar overleggen, moet tevens duidelijk worden op welke wegen gemonitord gaan worden. Daaruit moet blijken óf, en zo ja in welke mate, het vrachtverkeer de snelweg ontwijkt in een poging de tol te mijden.

Milieuklasse

De vrachtwagenheffing zal niet eerder dan in 2023 worden ingevoerd. In de loop van volgend jaar wordt naar verwachting het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd. De heffing gaat gelden voor vrachtwagens zwaarder dan drieënhalve ton. Het tarief wordt afhankelijk van het gewicht en de milieuklasse van de vrachtwagen: hoe schoner de motor, hoe lager de heffing.

De opbrengsten van de heffing wil het rijk steken in verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens en innovatie en verduurzaming van het vrachtvervoer. In België, waar drie jaar geleden de kilometerheffing voor vrachtwagens werd ingevoerd, en in Duitsland is het gemiddelde kilometertarief 15 cent.

Ontduiken

Nederland loopt niet voorop met de invoering van een vrachtwagenheffing. Naast Duitsland en België kennen ook Hongarije, Oostenrijk, Polen, Rusland, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Zwitserland zo’n regeling. Bij de start van de heffing in België werd gevreesd voor uitwijkgedrag: om de kilometerheffing te ontduiken, zouden truckers er massaal voor kiezen om via Brabant en Limburg te rijden. Uit onderzoek van TNO is dat effect niet gebleken. Volgens de onderzoekers is omrijden via Nederland voor dat verkeer uiteindelijk duurder.