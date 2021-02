Zuidoost-Brabant zet zich schrap voor naderend winterweer: ‘Voorzichtig zijn als je de weg op moet’

Onrust in Eindhoven­se politiek duurt voort: SP overweegt klacht en OAE eist excuses

3 februari EINDHOVEN - Het laatste woord is nog niet gezegd over de trammelant die in de Eindhovense politiek is ontstaan door de tumultueus geëindigde gemeenteraadsvergadering van vorige week woensdag. Zo overweegt oppositiepartij SP een officiële klacht in te dienen tegen de VVD, ChristenUnie (CU) en 50Plus. En OAE-fractievoorzitter Dré Rennenberg eist excuses van CU-fractievoorzitter Henk Jager.