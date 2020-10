'Zulke wonden krijg je niet van een enkel klapje’: OM wil hogere straffen voor geweld in shishalounge

Shisha-lounges hebben geen beste naam en wat februari vorig jaar aan de Tongelresestraat gebeurde, speelt daar zeker een rol in. Een vechtpartij die aardig richting afrekening ging waarbij geen van de betrokkenen niet op zijn minst ‘bekend’ is bij de politie en het merendeel aanzienlijke strafbladen heeft. Het slachtoffer in deze zaak werd later als brein achter een drugslab genoemd. De verdachte die de minste straf kreeg zit inmiddels alweer een jaar in voorarrest voor een nieuwe zaak. De lounge is ondertussen gesloten.