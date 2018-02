Zuster Veronique zette zich in Eindhoven in voor vluchtelingen

EINDHOVEN - De dinsdag in Schijndel overleden Zuster Veronique zette zich jarenlang in voor een humane behandeling van vluchtelingen in Eindhoven. Ze richtte onder meer het netwerk Humaan Omgaan met Vluchtelingen op en stond aan de wieg van Vluchtelingen in de Knel.

Zuster Veronique - Johanna Maria Theodora van Woerkum - werd op 21 augustus 1920 geboren in Eersel als tweede jongste dochter uit een middenstandsgezin met acht kinderen. In 1941 trad ze in bij de Zusters van Liefde in Schijndel. Ze werkte in het onderwijs in Tongelre en Schijndel en was een tijd algemeen overste van de congregatie. In die periode maakte ze verre reizen naar medezusters in Zambia, Chili, Curaçao en Indonesië.

Het was in 1983 dat zuster Veronique met drie andere nonnen van de Zusters van Liefde naar Eindhoven kwam om te kijken wat er met het klooster van hun congregatie moest gebeuren. Als er geen goede bestemming gevonden kon worden, dreigde het gebouw aan de Hoogstraat leeg te komen staan.

Quote Gaande de weg ben ik steeds meer gaan beseffen dat ik niet klaar ben met alleen maar bidden. Zuster Veronique

,,In het begin was het nog helemaal niet duidelijk dat we met vluchtelingen zouden gaan werken. We hebben geloof ik wel zesentwintig bestemmingen bedacht. Bijvoorbeeld een soort rusthuis. Of kamers verhuren aan studenten. Uiteindelijk hebben we gekozen voor vluchtelingen. Ik denk dat dat een beetje intuïtief was", vertelde zuster Veronique eens aan het Eindhovens Dagblad. Ze bood aan de Hoogstraat onderdak aan allerlei maatschappelijke organisaties en ook aan individuele vluchtelingen zonder dak boven hun hoofd. Haar inzet werd gewaardeerd, in 1996 werd zuster Veronique benoemd tot ereburger van Eindhoven.

,,Gaande de weg ben ik steeds meer gaan beseffen dat ik niet klaar ben met alleen maar bidden. Dat ik me ook moest inzetten in de maatschappij", zei ze eens over haar beweegredenen. En ook: ,,Wij zeggen niet dat alle vluchtelingen moeten blijven. We pleiten alleen voor een humane omgang met die mensen. Er is niemand bij gebaat als vluchtelingen op straat gaan zwerven. Wat wij doen is maar een druppel op een gloeiende plaat, een lichtpuntje in een donkere wereld."

Moederhuis