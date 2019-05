Zwaar vuurwerk ontploft bij woning in Eindhoven, politie gaat uit van gerichte actie

College gaat nu over korting Biblio­theek Eindhoven

7:00 EINDHOVEN - Nu het Eindhovense college voorlopig weer zelf beslist hoe cultuursubsidies over de stad worden verdeeld, heeft VVD-wethouder Monique List er een probleem bij. Het college gaat nu zelf over de vraag of de omstreden korting op de Bibliotheek Eindhoven blijft staan.