Zwaargewonde bij ongeval met vrachtwagens op A2 richting Eindhoven

UITLEG UEFA-PLANNEN De eredivisie mag een klein beetje dromen van niet twee, maar zelfs drie vaste Champions Lea­gue-tic­kets in 2024

De Champions League bestaat vanaf seizoen 2024-2025 uit 36 clubs, zo is deze week besloten in een vergadering van de UEFA. Er gaat financieel en qua opzet nogal wat veranderen in het toernooi, uitgerekend in een seizoen waarin het goed zou kunnen dat Nederland twee clubs mag inschrijven voor het hooftoernooi. En misschien wel drie, als het écht helemaal meezit en de eredivisie bijvoorbeeld vijfde staat op de ranglijst van Europese competities. Daarover later meer.

11 mei