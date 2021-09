Zwabberend vuurwerkbeleid? Hoeveel supers willen we eigenlijk? In Geldrop-Mierlo hakken burgers voortaan zelf de knoop door (En de gemeente vindt het goed)

Alcoholver­bod voor jongeren in sportkanti­nes slecht nageleefd: ’Vrijwilli­gers willen geen politie-agen­tje spelen’

9 september EINDHOVEN - Het is een even lastig als hardnekkig probleem voor veel sportverenigingen: jongeren onder de 18 die in de kantine alcohol drinken. Een nieuwe campagne moet het voor clubs gemakkelijker maken om de leeftijdsgrens na te leven. ,,Onze vrijwilligers voelen zich niet geroepen om politie-agentje te spelen.”