Zwakbegaafde Eindhovense vrouw moest drugsbolletjes maken van dealers

Klachten brachten aan het licht dat er wel meer gebeurde op die kamer. In september pakte de politie de man en de vrouw op, plus nog twee dealers (19 en 25) die af en toe bleven slapen. Agenten vonden flink wat cash, wapens, dealertelefoons en vijftig gram cocaïne en heroïne. De eerste werd in die kamer schoongekookt door een van de drie mannen. De vrouw moest de drugs verpakken in zogenaamde bolletjes van een en twee gram.



Dat gebeurde onder dwang, vertelde ze de politie. Eens in de zoveel dagen kreeg ze een ons cocaïne en een ons heroïne en die moest ze zo snel mogelijk verwerken. De mannen brachten de bolletjes weg tot in Helmond of ontvingen klanten in het pand. Als de vrouw het niet deed, kreeg ze klappen. Er werd een auto op haar naam gezet waarmee de dealers rondreden.