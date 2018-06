'Zwakke' scholen in Helmond en Eindhoven werken aan verbetering

5-sterren flexplek in De Emma in Eindhoven

21 juni EINDHOVEN - Flexwerkgebouw De Emma aan de Emmasingel in Eindhoven is vanaf deze zomer een van de eerste vijf panden in Europa die moederbedrijf Welkin & Meraki in gebruik neemt. Eindhoven staat daarbij in het rijtje met Brussel (twee maal), Londen en Parijs.