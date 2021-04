Zwanger zijn in coronatijd: van teveel stress naar te stil

Opa en oma niet welkom bij veel te vroeg geboren baby, maar familie kan nu wel meekijken

18 juni Na een zwangerschap van slechts 26 weken en 1 dag wordt Milou geboren, 800 gram licht. Zo'n vroeggeboren kind is al heftig genoeg voor kersverse ouders, maar daar komt in coronatijd nog bij dat opa's, oma's en andere familieleden wekenlang het ziekenhuis niet in mogen. In Veldhoven hebben ze daar wat op gevonden.