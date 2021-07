Zwangere vrouwen met corona komen drie keer zo vaak op de ic: ‘Laat je vaccineren’

Roger Schmidt zag zijn nieuwe PSV-ploeg flink uithalen: ‘Dit was een hele goede avond voor PSV’

22 juli Trainer Roger Schmidt van PSV was woensdagavond na een 5-1 zege in het duel met Galatasaray een tevreden man. De coach had zijn ploeg in het Champions League-treffen flink zien uithalen tegen de Turkse nummer twee en zag dat de energie van de supporters daarvoor ook belangrijk was.