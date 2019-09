Zware tegenslag voor Solar Team Eindhoven: ‘Dit heeft grote impact op onze kansen in de wedstrijd’

Het had een mooi moment moeten zijn: de hereniging van de regerend wereldkampioen met hun nieuwe zonne-auto Stella Era in het noorden van Australië. De auto ging namelijk enkele maanden geleden al op transport naar Darwin, waar op 13 oktober de World Solar Challenge start. ,,Maar toen we in de werkplaats kwamen, en de container zagen, wisten we meteen dat het niet goed was", zegt projectmanager Mick van der Spoel.

,,We zijn toen meteen gaan uitpakken en zagen dat een balk van de transportkist het had begeven en op het dak terecht was gekomen. Met zo'n extreme kracht dat het ook door de beschermhoes van het zonnepaneel is gegaan.” De schade is ook nog ontstaan op het krachtigste deel van het zonne-scherm. ,,Dit deel van het zonnepaneel had eigenlijk de meeste energie moeten opwekken. De totale impact van deze schade zijn we nog aan ‘t onderzoeken. Maar duidelijk is wel dat dit heel veel invloed heeft op onze kansen hier in Australië", laat Van der Spoel vanuit Darwin weten.

Het team is druk bezig met de daadwerkelijke schade in beeld te brengen. ,,De vraag is of het blijft bij de grote schade, of dat er ook nog allerlei voor het oog onzichtbare schade is ontstaan door de klap", zegt de projectmanager. ,,Het kan nog slechter uitpakken, of er zal blijken dat we het toch kunnen maken. Maar het wordt heel lastig.”