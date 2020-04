Zwarte gat ligt op de loer voor podiumkunstenaar: ‘Artiest is vaker somber of angstig’

Politie treft zwaargewon­de man aan in woning Hagenkamp­weg Eindhoven, verdachte opgepakt voor geweldsmis­drijf

25 april EINDHOVEN - De politie heeft zaterdagavond om kwart over acht een zwaargewonde 49-jarige man aangetroffen in een appartementengebouw aan de Hagenkampweg-Noord in Eindhoven. Een 49-jarige Eindhovenaar is opgepakt, hij wordt verdacht van het plegen van een geweldsmisdrijf.