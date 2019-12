Zwarte Piet-activisten teleurgesteld over afwijzing door Fakkeltocht Eindhoven

,,Wij richten ons op vrede, verdraagzaamheid, respect en tolerantie, op onze eigen manier. Wij respecteren als andere groepen dat op een andere manier doen. Maar dat zouden zij ook kunnen accepteren dat wij een andere manier zoeken. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Als we nu een one issue-groep zijn statement laten maken, is het brede karakter van de Fakkeltocht weg. Daar maken we geen uitzondering op want dan kunnen we niemand meer weigeren. Amnesty International spreekt wel omdat die organisatie net zo breed is als de onze”, brengt Matheeuwsen van het Vredesburo daar tegen in. ,,Verder denk ik dat iedereen die meedoet aan de Fakkeltocht racisme afwijst. Maar wij vinden dat ieder zijn eigen afweging kan maken en zijn eigen standpunt over Zwarte Piet kan innemen.”