Zwarte Piet voortaan ook taboe in Eindhovense bieb, boeken uit de collectie

Demonstra­ties in Eindhoven: geen tegenstan­ders van Zwarte Piet, drie aanhoudin­gen verricht

22 november Op het Stadhuisplein in Eindhoven hebben zich zondagmiddag voorstanders van Zwarte Piet verzameld, met name van de Pegida-beweging. Eigenlijk zouden er ook tegenstanders zijn, maar Kick Out Zwarte Piet en Eindhoven Kan Het lieten zaterdagavond laat weten niet te komen.