‘Zweet gutst van de koppen af’ in warm Trefpunt

,,Kijk”, wijst Annemie Fajs, ,,het is hier in deze ruimte nu 24 graden. Buiten is het echt Hollands weer. Gelukkig hebben we een kwakkelzomer.” Fajs werkt bij een van de twee dagbestedingen die doordeweeks in wijkcentrum ’t Trefpunt zit en ziet de temperatuur in haar ruimte snel oplopen. ,,Gelukkig is het deze zomer niet zo vaak snikheet. Wel hebben we al in juni weken gehad met temperaturen boven de dertig graden. We zaten hier toen met een hoop grote ventilatoren, maar het was simpelweg niet uit te houden.”