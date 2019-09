Zwembad De Tongelreep in Eindhoven toch dicht tijdens verbouwing

EINDHOVEN - Het is weliswaar tegen de afspraken met de Eindhovense gemeenteraad in. Toch gaat zwembad De Tongelreep tijdens de aanstaande verbouwing mogelijk helemaal op slot.

Het duurt nog minstens een jaar voordat het zo ver is. Maar als het Eindhovense zwembad De Tongelreep eind 2020 of in 2021 eindelijk wordt verbouwd, gaat de deur tijdens de verbouwing zeer waarschijnlijk op slot. En dat is in strijd met afspraken die de Eindhovense gemeenteraad in 2016 en nogmaals in 2017 heeft gemaakt met het college van B en W.

Dat de Tongelreep toch dicht gaat tijdens de verbouwing heeft de huidige sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA) onlangs in een besloten overleg met gebruikers van De Tongelreep besproken. Dat zou het stadsbestuur volgens de wethouder namelijk een flinke extra kostenpost opleveren.

Het gevolg is dat de zwemverenigingen die nu gebruik maken van de Tongelreep dan anderhalf tot twee jaar moeten uitwijken naar elders. ,,Een megaprobleem", reageert voorzitter Jeroen van der Meulen van zwemclub de Watervrienden, mede namens enkele andere verenigingen. ,,Dan haken onze vrijwilligers af. En als we geen zwemlessen meer kunnen geven, raken we ook financieel in de problemen. Dit idee moet echt van tafel.”

Nauwelijks ruimte

Probleem is namelijk dat er bij de zwembaden elders in de stad - het Ottenbad en sportcentrum Eikenburg - niet tot nauwelijks ruimte meer is om de zwemmers van de Tongelreep op te vangen. Juist om die reden sprak de gemeenteraad eerder met het college van B en W af dat ‘de winkel tijdens de verbouwing open zou blijven'.

Dat gebeurde eerst in mei 2016, kort nadat de toenmalige sportwethouder Bianca van Kaathoven (SP) was opgestapt. En dat gebeurde opnieuw in oktober 2017 met haar opvolger en partijgenoot, Jakob Wedemeijer. De letterlijke afspraak: ‘Zorg voor een zo kort mogelijke periode van omvorming, waarin gezorgd wordt voor continuïteit voor de verenigingen en de zwem- en bewegingslessen'.

Het oorspronkelijke verbouwingspIan voor de Tongelreep verdween in april van dit jaar goeddeels in de prullenbak omdat uitvoering om financiële redenen niet haalbaar bleek: er was geen aannemer te vinden die het bad wilde bouwen voor de 19 miljoen euro die de gemeenteraad er voor opzij heeft gezet. Dat moest minstens 23 miljoen euro kosten.

Daarvoor in de plaats kwam wethouder Steenbakkers met een alternatief plan voor een zogenoemde basisconfiguratie: een 25-meterbad, een instructiebad en een reactiveringsbad. Inmiddels is dat plan dankzij een subsidie van 7,5 miljoen euro vanuit de Regio Envelop - het afsprakenpakket tussen Brainport en het kabinet - uitgebreid met een achtbaans zwembad dat ook als waterpolobad moet kunnen worden gebruikt.

Niet expliciet

In het voorstel aan de gemeenteraad meldt Steenbakkers weliswaar dat ‘omvorming van de Tongelreep volgens de eerder door de raad vastgestelde kaders niet mogelijk is'. Maar dat daarmee het openblijven van het zwembad tijdens de verbouwing ook van de baan is, staat niet expliciet in het voorstel.

Steenbakkers laat weten dat de ‘keiharde doorzwemgarantie’ inderdaad uit de verbouwingsplannen is verdwenen. ,,We weten nu gewoon nog niet wat de gevolgen zijn van de verbouwing voor de verenigingen en zwemscholen die van de Tongelreep gebruik maken", reageert hij desgevraagd. ,,Uiteraard gaan we ons stinkende best doen om het bad al die tijd open te houden en gaan we daarover in overleg met de zwemverenigingen. Maar garanties kunnen we nu nog niet geven.”