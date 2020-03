Zwemdiploma op basisschool geen vanzelfsprekendheid meer: reden genoeg voor ’zwemfeestje’ in Eindhoven

Lenn (9) en Tijn (10), leerlingen van de Eindhovense basisschool De Korenaar, hebben deze dinsdagmiddag volop plezier in het 50-meterbad van het zwemstadion. Ze hebben zojuist van Jos de Greef van de Eindhovense Reddingsbrigade een korte introductie in het reddingszwemmen gehad. Zwemmen doen de twee ’best wel heel vaak’, vertelt Lenn, in het bezit van diploma's A en B. ,,Een of twee keer per maand, meestal in het Ottenbad. Het is gewoon fijn spelen in het water.”