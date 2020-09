Zwemlessen weer op de politieke agenda in Eindhoven

EINDHOVEN - Moeten de zwemlessen weer ingevoerd worden op de basisscholen in Eindhoven? En zo ja, in welke vorm dan? Dat zijn de vragen waard de Eindhovense gemeenteraad zich over gaat buigen, op initiatief van D66.

Eindhoven - De signalen komen van verschillende kanten, zegt het Eindhovense D66-raadslid Betty van Geel: het is niet al te best gesteld met de zwemvaardigheid van een deel van de Eindhovense basisschoolkinderen. ,,We horen het van de jeugdartsen van de GGD en ook in het onderwijs klinken zorgelijke geluiden. Wij nemen die zorgen serieus.”

Vandaar dat de D66-fractie in de Eindhovense gemeenteraad mogelijke herinvoering van de zwemlessen weer op de politieke agenda heeft geplaatst. Negen jaar geleden werden die verplichte zwemlessen ook op de Eindhovense basisscholen afgeschaft, waarmee de gemeenteraad een landelijke ontwikkeling volgde. Dat gebeurde onder druk van een dringende noodzakelijke bezuinigingsronde destijds.

Vijf ton

Het afschaffen leverde een jaarlijkse besparing van een half miljoen euro op: drie ton aan personeelskosten van zweminstructeurs en twee ton aan vervoerskosten om de basisschoolkinderen in een van de twee gemeentelijke zwembaden te krijgen. Argument destijds was ook dat de meeste kinderen buiten de basisschool om door hun ouders naar zwemles werden gestuurd en schoolzwemlessen voor de meeste kinderen eigenlijk niet meer nodig waren.

Negen jaar laten blijkt dat nog steeds zo te zijn, leren cijfers daarover die gemeenteambtenaren op verzoek van D66 boven tafel haalden. In groep 8 heeft 96% van de kinderen een of meerdere zwemdiploma's. Maar volgens jeugdarts Nannette Oei van de GGD Zuidoost-Brabant ligt dat allemaal wat genuanceerder. Op een basisschool in de wijk Vlokhoven blijkt dat nog geen 66% van de leerlingen een of meerder zwemdiploma's heeft.

Gevaarlijke situaties

,,Met name onder kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond en bij kinderen van ouders met een laag inkomen ontbreekt het vaak aan de zwemdiploma’s die nodig zijn om veilig te kunnen zwemmen of je te kunnen redden in gevaarlijke situaties in het water", aldus Oei, die eveneens op verzoek van D66 een toelichting over dit onderwerp aan de gemeenteraad verschafte.

,,We zeggen niet bij voorbaat dat de zwemlessen zoals die vroeger bestonden terug moeten komen”, aldus raadslid Van Geel. ,,Maar we vinden wel dat elk kind de gelegenheid moet krijgen zwemlessen te volgen. Daarom willen we graag met de gemeenteraad in debat over manieren waarop we daar vorm aan kunnen geven. Bijvoorbeeld door invoering van ‘natte gymles', waarbij kinderen die nog geen diploma hebben daar wel de kans voor krijgen, of door naschoolse zwemles.”

Dat debat vindt volgende week dinsdag plaats.