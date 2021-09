Zwemrecord voor 95-jarige Marianne Maandonks: ‘Ja makkelijk hoor als er geen tegenstander is’

Muzikale hartelijk­heid bij Janine Jansen en A’dam Sinfoniet­ta

0:45 Muziek is taal. Twijfelden we daar misschien nog aan, Janine Jansen horen spelen is toegeven dat dit zo is. Alle superlatieven voor mooi, mooier, mooist zijn op haar spel van toepassing, maar wat haar vooral bijzonder maakt is haar manier van communiceren.