Zwemschool van PSV op de schop: ‘Zwemles moet veel leuker en uitdagender’

Het is een doorn in het oog van zwemverenigingen. Zodra een kind zijn diploma heeft, zegt hij het zwembad vaarwel om ‘op een echte sport te gaan’. ,,Ja dat doet me wel pijn’’, erkent Roald van der Vliet, oud-topzwemmer en voorzitter van Stichting Fieldlab Zwemsport die sport, onderzoek, bedrijven en overheden samenbrengt. Van der Vliet vindt dat het anders kan en anders moet om meer kinderen met een zwemdiploma te laten doorstromen naar zwemclubs. ,,Jaarlijks behalen 180.000 kinderen hun A-diploma van wie hierna slechts 5000 behouden blijven voor één van de zwemsporten: zwemmen, waterpolo, schoonspringen of synchroonzwemmen. Een paar jaar later is dat aantal nog minder. We doen dus iets niet goed en de hamvraag is: Wat moeten we doen om kinderen enthousiast te krijgen voor zwemverenigingen?’’