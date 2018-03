Zwemschoolhouder bedwelmd door zwavelzuur bij zwembad in Mierlo, zwembad en sauna ontruimd

VideoMIERLO - In het zwembad van Zwemschool Mierlo aan de Heer van Scherpenzeelweg in Mierlo is donderdagavond chloor en zoutzuur bij elkaar gekomen in het schoonmaakhok. Daardoor is er zwavelzuur ontstaan. De eigenaar is bedwelmd geraakt.