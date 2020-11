‘Zwemvereniging Aegir geeft iedereen een kans, langs de kant én in het water’

EINDHOVEN - Truus Valentijn zet zich al vijftig jaar in voor ‘haar’ zwemvereniging Aegir. De jubileumdatum was 1 november, maar een feestje zit er wegens de coronapandemie niet in.

Truus Valentijn (79) kreeg een grote bos bloemen met een mooie kaart en een cadeaubon voor een etentje ‘voor als het weer kan’. ,,Door corona kunnen we weinig doen, maar zodra het kan, ga ik uit eten met leden van de vereniging waar ik het langst mee werk”, zegt ze.

Toen Valentijn gevraagd werd of ze mee wilde werken aan een verhaal voor deze krant, was haar eerste reactie: ,,Mooi, dan komt Aegir weer eens in het nieuws. De vereniging is bij veel mensen niet bekend, duizenden kinderen hebben bij ons afgezwommen.”

Dommelbad

Haar eigen jongens hadden eerst zwemles bij het zwembad De Dolfijn. Eigenaar Van Poppel was lid van Aegir en verwees klanten door die meer wilden dan alleen de basisdiploma’s. ,,En waar haal je als vereniging je vrijwilligers vandaan? Vijftig jaar geleden ging dat precies hetzelfde als nu: tussen de ouders aan de kant. Aegir vroeg me en toen ben ik gestart met zwemles geven in het Dommelbad (Sportfondsenbad) op de Stratumsedijk.”

Vanuit het Dommelbad is de club zo’n 45 jaar geleden naar het Ir. Ottenbad in Woensel vertrokken. Naast het lesgeven werkte Valentijn maar liefst rond de 20 uur per week voor de club. Al haar werkzaamheden opnoemen zou te veel zijn, maar ze zette zich onder meer in als penningmeester en baliemedewerkster en ze werkte voor diverse secretariaten.

Een echte Aegir-familie

Nadat in 1999 haar man overleed, ging ze rustiger aan doen. ,,Het waren fijne jaren, het verrijkte mijn leven en gaf veel voldoening.” Nu is Valentijn nog actief als invaller achter de balie en lid van de activiteitencommissie.

Terugkijkend op de vijftig jaar wordt de liefde voor de club duidelijk. Het gezin Valentijn is een echte ‘Aegir-familie’: haar man was actief, een van haar twee zoons nog steeds, de andere zet zich in voor een duikvereniging.

Kinderen met een rugzakje

,,Het sociale aspect is heel belangrijk. Iedereen krijgt een kans bij Aegir. Kinderen met een rugzakje of autisme krijgen de kans zich te ontwikkelen, niet alleen in het water, maar ook door zelf les te geven”, legt Valentijn uit. ,,Het leuke van de vereniging is dat de ‘ukkies’ zich ontwikkelen en terugkomen om les te geven, dan jaren later met hun kinderen weer zwemles komen volgen en zich vervolgens blijven inzetten.”