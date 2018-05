Zwerts als 'Piet Friet' van Singapore

Vertraging door ongeluk op de A58 Eindhoven richting Tilburg neemt af

18:40 MOERGESTEL/BEST - Ook in het zuiden loopt de spits niet soepel vrijdagmiddag. Op de A58 tussen Best en Moergestel is een ongeluk gebeurd, waardoor er een file van 7 kilometer stond. Daardoor was er een vertraging voor het verkeer van ongeveer 45 minuten vanaf Eindhoven richting Tilburg. Dat is inmiddels zo'n kwartier geworden.